«Ювентус» интересуется экс-голкипером «ПСЖ» Сиригу
Дата публикации: 12-06-2021
«Calciomercato» пишет об интересе «старой синьоры» к Сальваторе Сиригу, защищающему цвета «Торино».
Недавно на тренерский мостик «Ювентуса» вернулся Аллегри. Приглашение 34-летнего голкипера является его инициативой. Наставник хочет, чтобы в следующем сезоне именно Сиригу был конкурентом Войцеха Щенсны. «Торино» может отпустить итальянского вратаря, поскольку в 2022 году его контракт заканчивается.
В минувшем сезоне Сальваторе провел в составе «Торино» 32 встречи, в 7 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ценник на опытного голкипера равняется 2,5 млн евро.
В 2011-2017 годах Сиригу принадлежал «Пари Сен-Жермен». В составе французского гранда он 4 раза выигрывал Лигу 1.
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