«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига»
Дата публикации: 12-06-2021
Летом «Арсенал» попытается выкупить права на игрока «РБ Лейпциг», передаёт «The Athletic».
Речь идет о 22-летнем Тайлере Адамсе. Лондонцы планируют использовать футболиста на правом фланге обороны, где он периодически играет, хотя эта позиция для него и не является основной.
Ранее «Лейпциг» понес серьезные потери в защитной линии. Команду покинули Упамекано и Конате, перебравшиеся в «Баварию» и «Ливерпуль». Не исключено, что на еще один трансфер «на выход» руководство «быков» не решится.
Адамс пополнил состав «РБ Лейпциг» зимой 2019 года, перейдя из клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», также находящегося в структуре «Red Bull GmbH». В прошедшем сезоне на его счету участие в 37 встречах, в которых он забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
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