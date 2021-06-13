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Саутгейт останется в сборной Англии при любых результатах на Евро-2020 – приоритетом является ЧМ-2022

Дата публикации: 13-06-2021

Саутгейт останется в сборной Англии при любых результатах на Евро-2020 – приоритетом является ЧМ-2022

Гарет Саутгейт независимо от результатов английской сборной на Евро-2020 сохранит свое место во главе команды «трех львов».

Представители FA (Английской Футбольной ассоциации) считают, что у сборной с ним наблюдается явный прогресс. Молодежь под началом 50-летнего Саутгейта развивается, а сама команда идет в верном направлении.

Генри Винтер из «The Times» пишет, что показательным для сборной и ее тренера станет ЧМ-2022. Именно на него в FA делают ставку. Результаты на Евро-2020 не повлияют на дальнейшую судьбу специалиста.

Саутгейт возглавил английскую команду в 2016 году. Сборная под его началом показала неплохой результат на ЧМ-2018, проходившем в России, где стала четвертой.

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