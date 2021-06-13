Саутгейт останется в сборной Англии при любых результатах на Евро-2020 – приоритетом является ЧМ-2022

Дата публикации: 13-06-2021

Гарет Саутгейт независимо от результатов английской сборной на Евро-2020 сохранит свое место во главе команды «трех львов».



Представители FA (Английской Футбольной ассоциации) считают, что у сборной с ним наблюдается явный прогресс. Молодежь под началом 50-летнего Саутгейта развивается, а сама команда идет в верном направлении.



Генри Винтер из «The Times» пишет, что показательным для сборной и ее тренера станет ЧМ-2022. Именно на него в FA делают ставку. Результаты на Евро-2020 не повлияют на дальнейшую судьбу специалиста.



Саутгейт возглавил английскую команду в 2016 году. Сборная под его началом показала неплохой результат на ЧМ-2018, проходившем в России, где стала четвертой.