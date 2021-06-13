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«Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича

Дата публикации: 13-06-2021

«Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича

«The Sun» информирует, что «Динамо» не удалось договориться с «Фулхэмом» о трансфере 26-летнего Александара Митровича. Москвичи предложили за сербского форварда 18,5 млн евро, но лондонцы не согласились на сделку. Несмотря на вылет в Чемпионшип, «Фулхэм» хочет сохранить футболиста в своем составе.

В сезоне 2020/2021 на счету Митровича 31 поединок в футболке лондонской команды (4 забитых мяча, 4 голевых паса). Стоимость форварда составляет 16 000 000 евро (согласно оценке «Transfermarkt»).

«Динамо» озаботилось покупкой нападающего после того, как отдало «Ростову» Николая Комличенко. Ростовчане получили форварда в аренду на один сезон. При этом в контракте с футболистом прописана опция, позволяющая выкупить права на него.

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