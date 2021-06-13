Источник: «Аталанта» договорилась с Копмейнерсом о пятилетнем контракте
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте разместил информацию о том, что «Аталанта» ведет переговоры с «АЗ Алкмар» по переходу хавбека Тена Копмейнерса.
Команда из Бергамо предложила за голландца 15 млн евро. Еще 3 миллиона «АЗ Алкмар» может заработать в качестве бонусов. Однако клуб из Нидерландов рассчитывает получить порядка 20 000 000 евро. При этом с самим Копмейнерсом «Аталанта» уже согласовала 5-летний контракт.
В минувшем сезоне на счету опорного полузащитника 40 поединков во всех турнирах, в которых он отличился 17 раз и отдал 7 голевых пасов. Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость Тена в € 16,5 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Копмейнерсу со стороны «Спартака». «Красно-белые» пытались договориться о трансфере в прошлом декабре, но сделка сорвалась.
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