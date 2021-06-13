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«Милан» может продать Леау за 30 млн евро, на игрока претендуют клубы Англии и Франции

Дата публикации: 13-06-2021

«Милан» может продать Леау за 30 млн евро, на игрока претендуют клубы Англии и Франции

В межсезонье «Милан» может попрощаться с центрфорвардом Рафаэлом Леау. Информацией в своем Twitter поделился Николо Скира.

Авторитетный журналист рассказал, что итальянцы рассчитывают заработать на трансфере 22-летнего португальца от 25 до 30 млн евро. Основными претендентами на нападающего считаются «Вулверхэмптон», «Марсель» и «Эвертон».

Карьера Леау началась в «Спортинге». В основе португальского клуба форвард дебютировал в 2018 году, а спустя полгода перебрался в «Лилль». Во французской команде он провел всего год, после чего «Милан» выкупил его за 30 000 000 евро.

В сезоне 20/21 Рафаэл сыграл за итальянскую команду 40 встреч. В них он забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

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