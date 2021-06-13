21 главный вопрос чемпионата Европы
Чего ждать от самого статусного турнира года - версия 1xBet.
Предстоящий турнир ответит на много самых разных вопросов. Мы попытались сформулировать ответы в классическом твиттер-формате, используя до 280 символов на каждый вопрос. У вас могут быть свои ответы - и свои варианты ставок на те или иные события. Мы же обращаем ваше внимание на свое видение - и предлагаем заработать благодаря 1xBet на суперинтересном турнире.
- Как далеко зайдут действующие чемпионы Европы?
Португалия добавила в состав по сравнению с Евро-2016 суперзвездных манкунианцев Диаша и Фернандеша, Роналду и Пепе еще в соку, но даже с ними можно не выйти из группы (коэффициент - 3,34). Дальше выходят 4 из 6 лучших 3-х мест, а у португальцев Германия и Франция в соперниках.
- Сможет ли Франция, как и в 2000-м, выиграть за ЧМ еще и ЧЕ?
У Дешама едва ли не общепризнанно лучший состав турнира: по сравнению с основой, затащившей ЧМ в России, нет Матюиди, да Жиру уступит место Бензема (что плюс). Набрали отличную форму системно важные Гризманн и Канте, не сдал Льорис, Мбаппе - это Мбаппе. Похоже на золото (5,5).
- На что способно новое “золотое поколение” сборной Англии?
Три года назад Кейн и компания разрушили проклятие топ-4 на ЧМ, попав в квартет впервые за 28 лет. В полуфиналах Евро Англии не было с 1996-го, когда блистали Ширер, Гаскойн и Симэн. Если Санчо, Рэшфорд и другие “молодые львы” сыграют, как в клубах, это минимум полуфинал (2,5).
- Кто станет новой “золушкой” чемпионата Европы?
С учетом непредсказуемости сетки делать ставки тут непросто, но интуитивно кажется, что стоит присмотреться к датчанам. Эриксен, Шмайхель и их партнеры, выйдя со второго места из группы после бельгийцев получат в ⅛ второе место группы А, победа - это уже четвертьфинал (2,4).
- На что способна сборная Испании без игроков “Реала”?
Луис Энрике вызвал шквал критики, отказавшись от “сливочных” и объявив, что позовет в команду лишь 24 игрока из 26 возможных. С учетом уже заболевшего Бускетса и посредственной формы де Хеа кажется, что “фурия роха” в этот раз не блеснет, максимум - вылет в четвертьфинале (3).
- Кто из молодых звезд сделает прорыв к статусу суперзвезды?
Ставки на лучшего молодого игрока турнира всегда интересны. Перечислим великолепную семерку лидеров - Фоден (5,5), Маунт (8,5), Хаверц (9), де Лигт (10), Ферран Торрес (10), Педри (12) и Райс (13), а затем сделаем совет присмотреться к Бастони (30) и Гравенбергу (41).
- Как далеко сможет зайти сборная Украины?
“Желто-синим” попалась потенциально непростая сетка - первое место в группе может вывести на кого-то из группы смерти F, а второе место почти наверняка подарит свидание с итальянцами. В такой ситуации ⅛ кажется достойным результатом - таким же, как и коэффициент на вылет там (1,95).
- Заведется ли голландский апельсин без Рональда Кумана?
После того, как де Бур поменял Кумана на тренерском мостике, команда резко сдала. Тут все еще есть де Йонг и де Лигт, блещет Депай, но формулы “3D” точно не хватит для титула, о котором мечтали еще год назад. Вылет в полуфинале Евро (5.25) - старинная голландская традиция.
- Насколько постарели за 3 года хорваты?
Ракитич завязал со сборной прошлой осенью, Манджукич - еще после чемпионата мира, Ковачич лечился и сидел на банке “Челси”, Перишич и Влашич тоже играли лучше в 2020-м. Из группы команда выйдет, но вот отсутствие вылета в ⅛ финала (2,35) будет почти чудом.
- Сколько очков возьмут в своей группе венгры?
Германия, Франция и Португалия - это крест на выходе из группы, хотя в Будапеште и будет 100-процентный доступ зрителей на стадион. При этом, 3-му месту этой группы тоже будет некогда миндальничать, а то можно и не выйти. Потому 0 очков Венгрии (2,75) выглядят весьма реалистично.
- Стоило ли Дешаму возвращать Бензема?
Травма Марсьяля и отсутствие игровой практики у Жиру заставили Дешама пойти на мировую с форвардом “Реала”. Кажется, что Карим может стать для Мбаппе тем же, кем был для Роналду - идеальным подносчиком снарядов. Лучший ассистент турнира (46) - интересная ставка.
- Как Артем Дзюба будет отмечать голы на этом турнире?
1xBet предлагает целый ряд специальных ставок на эпатажного форварда сборной России. У Дзюбы особые отношения со Станиславом Черчесовым, но все же пора придумать новое празднование голов: потому верим, что хотя бы раз Дзюба забьет и не приложит руку к голове (8).
- Способен ли Роберт Левандовски забивать в сборной столько же?
Польский голеадор в концовке сезона из-за травмы пропустил матчи Лиги чемпионов, но в чемпионате все же успел побить рекорд по мячам за сезон. 4 года назад, хотя Польша и играла в четвертьфинале, Роберт забил лишь 1 гол. Время брать реванш и стать лучшим бомбардиром турнира (21).
- Сможет ли снова блеснуть на большом турнире Гарет Бэйл?
В 2016-м на Уэльс тоже никто не ставил, но тогда “красные драконы” дошагали аж до полуфинала. Бэйл провел неплохую концовку сезона, но в этот раз ему будет непросто проявить себя. Сдал не только он, но и другой ключевой игрок той команды Рэмси. Невыход из группы (1,76) реален.
- Дорос ли Йордан Ларссон до уровня замены Златану?
Форвард “Спартака” провел шикарный чемпионат в составе “красно-белых”, но в состав шведской команды попал в последний момент. Сын великого Хенрика Ларссона пока только набирается опыта и далек от статуса своего отца в том же возрасте. Как итог, 3-е место шведов в группе (2,9).
- Сумеет ли Италия вернуть себе статус одной из лучших?
Итальянцы выиграли 8 последних матчей на уровне сборных, не проигрывают с 2018-го и будут играть в Риме. Самое время побороться за, как минимум, полуфинал, а умение играть в матчах на вылет у этой команды на генетическом уровне. Место в финале (10) - не такая уж и мечта.
- Закрепит ли Томас Мюллер за собой звание лучшего игрока поколения бундестим?
Йогги Лев наконец переборол себя и вернул в команду великого игрока “Баварии”. За 3 года без Мюллера сборная ничего особо не добилась, с ним же в товарищеских матчах просто крушила соперников. Мюллер, кажется, будет основным форвардом, а значит точно забьет уже в группе (2,19).
- Кто пропустит больше всех на групповом этапе?
Венгрия выглядит очевидным кандидатом, но помимо нее есть еще один достойный (или “достойный”) претендент. Финляндия (6,5) дебютирует в финальных стадиях Евро, в соперниках у нее куражные датчане, россияне, которые будут играть дома, и бельгийцы с суператакой.
- Насколько упорной будет схватка англичан и шотландцев?
Шотландцы не были в финальных стадиях Евро с 1996 года, когда, кстати, тоже играли против англичан. Есть мнение, что они если и запомнятся на групповом этапе, так особым настроем на соседей. Вполне вероятно, что в этом матче будет немного голов - например, меньше 1,5 (3,62).
- Удастся ли Бельгии наконец добраться до решающего матча?
Бельгийцы привезли самый старый состав на турнире. Де Брюйне получил неприятную травму в финале ЛЧ, Азар запомнился в прошлом сезоне тем, что додумался рекламировать бургеры, а не забивать голы. Хватит ли усилий Лукаку для рывка за титулом? Нет, максимум полуфинал (2,25).
- Произойдет ли коронация Килиана Мбаппе как нового лучшего игрока мира?
Пора. Мбаппе - лучший игрок турнира (8).
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