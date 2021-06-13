21 главный вопрос чемпионата Европы

Дата публикации: 13-06-2021

Чего ждать от самого статусного турнира года - версия 1xBet.

Предстоящий турнир ответит на много самых разных вопросов. Мы попытались сформулировать ответы в классическом твиттер-формате, используя до 280 символов на каждый вопрос. У вас могут быть свои ответы - и свои варианты ставок на те или иные события. Мы же обращаем ваше внимание на свое видение - и предлагаем заработать благодаря 1xBet на суперинтересном турнире.

Как далеко зайдут действующие чемпионы Европы?

Португалия добавила в состав по сравнению с Евро-2016 суперзвездных манкунианцев Диаша и Фернандеша, Роналду и Пепе еще в соку, но даже с ними можно не выйти из группы (коэффициент - 3,34). Дальше выходят 4 из 6 лучших 3-х мест, а у португальцев Германия и Франция в соперниках.

Сможет ли Франция, как и в 2000-м, выиграть за ЧМ еще и ЧЕ?

У Дешама едва ли не общепризнанно лучший состав турнира: по сравнению с основой, затащившей ЧМ в России, нет Матюиди, да Жиру уступит место Бензема (что плюс). Набрали отличную форму системно важные Гризманн и Канте, не сдал Льорис, Мбаппе - это Мбаппе. Похоже на золото (5,5).

На что способно новое “золотое поколение” сборной Англии?

Три года назад Кейн и компания разрушили проклятие топ-4 на ЧМ, попав в квартет впервые за 28 лет. В полуфиналах Евро Англии не было с 1996-го, когда блистали Ширер, Гаскойн и Симэн. Если Санчо, Рэшфорд и другие “молодые львы” сыграют, как в клубах, это минимум полуфинал (2,5).

Кто станет новой “золушкой” чемпионата Европы?

С учетом непредсказуемости сетки делать ставки тут непросто, но интуитивно кажется, что стоит присмотреться к датчанам. Эриксен, Шмайхель и их партнеры, выйдя со второго места из группы после бельгийцев получат в ⅛ второе место группы А, победа - это уже четвертьфинал (2,4).

На что способна сборная Испании без игроков “Реала”?

Луис Энрике вызвал шквал критики, отказавшись от “сливочных” и объявив, что позовет в команду лишь 24 игрока из 26 возможных. С учетом уже заболевшего Бускетса и посредственной формы де Хеа кажется, что “фурия роха” в этот раз не блеснет, максимум - вылет в четвертьфинале (3).

Кто из молодых звезд сделает прорыв к статусу суперзвезды?

Ставки на лучшего молодого игрока турнира всегда интересны. Перечислим великолепную семерку лидеров - Фоден (5,5), Маунт (8,5), Хаверц (9), де Лигт (10), Ферран Торрес (10), Педри (12) и Райс (13), а затем сделаем совет присмотреться к Бастони (30) и Гравенбергу (41).

Как далеко сможет зайти сборная Украины?

“Желто-синим” попалась потенциально непростая сетка - первое место в группе может вывести на кого-то из группы смерти F, а второе место почти наверняка подарит свидание с итальянцами. В такой ситуации ⅛ кажется достойным результатом - таким же, как и коэффициент на вылет там (1,95).

Заведется ли голландский апельсин без Рональда Кумана?

После того, как де Бур поменял Кумана на тренерском мостике, команда резко сдала. Тут все еще есть де Йонг и де Лигт, блещет Депай, но формулы “3D” точно не хватит для титула, о котором мечтали еще год назад. Вылет в полуфинале Евро (5.25) - старинная голландская традиция.

Насколько постарели за 3 года хорваты?

Ракитич завязал со сборной прошлой осенью, Манджукич - еще после чемпионата мира, Ковачич лечился и сидел на банке “Челси”, Перишич и Влашич тоже играли лучше в 2020-м. Из группы команда выйдет, но вот отсутствие вылета в ⅛ финала (2,35) будет почти чудом.

Сколько очков возьмут в своей группе венгры?

Германия, Франция и Португалия - это крест на выходе из группы, хотя в Будапеште и будет 100-процентный доступ зрителей на стадион. При этом, 3-му месту этой группы тоже будет некогда миндальничать, а то можно и не выйти. Потому 0 очков Венгрии (2,75) выглядят весьма реалистично.

Стоило ли Дешаму возвращать Бензема?

Травма Марсьяля и отсутствие игровой практики у Жиру заставили Дешама пойти на мировую с форвардом “Реала”. Кажется, что Карим может стать для Мбаппе тем же, кем был для Роналду - идеальным подносчиком снарядов. Лучший ассистент турнира (46) - интересная ставка.

Как Артем Дзюба будет отмечать голы на этом турнире?

1xBet предлагает целый ряд специальных ставок на эпатажного форварда сборной России. У Дзюбы особые отношения со Станиславом Черчесовым, но все же пора придумать новое празднование голов: потому верим, что хотя бы раз Дзюба забьет и не приложит руку к голове (8).

Способен ли Роберт Левандовски забивать в сборной столько же?

Польский голеадор в концовке сезона из-за травмы пропустил матчи Лиги чемпионов, но в чемпионате все же успел побить рекорд по мячам за сезон. 4 года назад, хотя Польша и играла в четвертьфинале, Роберт забил лишь 1 гол. Время брать реванш и стать лучшим бомбардиром турнира (21).

Сможет ли снова блеснуть на большом турнире Гарет Бэйл?

В 2016-м на Уэльс тоже никто не ставил, но тогда “красные драконы” дошагали аж до полуфинала. Бэйл провел неплохую концовку сезона, но в этот раз ему будет непросто проявить себя. Сдал не только он, но и другой ключевой игрок той команды Рэмси. Невыход из группы (1,76) реален.

Дорос ли Йордан Ларссон до уровня замены Златану?

Форвард “Спартака” провел шикарный чемпионат в составе “красно-белых”, но в состав шведской команды попал в последний момент. Сын великого Хенрика Ларссона пока только набирается опыта и далек от статуса своего отца в том же возрасте. Как итог, 3-е место шведов в группе (2,9).

Сумеет ли Италия вернуть себе статус одной из лучших?

Итальянцы выиграли 8 последних матчей на уровне сборных, не проигрывают с 2018-го и будут играть в Риме. Самое время побороться за, как минимум, полуфинал, а умение играть в матчах на вылет у этой команды на генетическом уровне. Место в финале (10) - не такая уж и мечта.

Закрепит ли Томас Мюллер за собой звание лучшего игрока поколения бундестим?

Йогги Лев наконец переборол себя и вернул в команду великого игрока “Баварии”. За 3 года без Мюллера сборная ничего особо не добилась, с ним же в товарищеских матчах просто крушила соперников. Мюллер, кажется, будет основным форвардом, а значит точно забьет уже в группе (2,19).

Кто пропустит больше всех на групповом этапе?

Венгрия выглядит очевидным кандидатом, но помимо нее есть еще один достойный (или “достойный”) претендент. Финляндия (6,5) дебютирует в финальных стадиях Евро, в соперниках у нее куражные датчане, россияне, которые будут играть дома, и бельгийцы с суператакой.

Насколько упорной будет схватка англичан и шотландцев?

Шотландцы не были в финальных стадиях Евро с 1996 года, когда, кстати, тоже играли против англичан. Есть мнение, что они если и запомнятся на групповом этапе, так особым настроем на соседей. Вполне вероятно, что в этом матче будет немного голов - например, меньше 1,5 (3,62).

Удастся ли Бельгии наконец добраться до решающего матча?

Бельгийцы привезли самый старый состав на турнире. Де Брюйне получил неприятную травму в финале ЛЧ, Азар запомнился в прошлом сезоне тем, что додумался рекламировать бургеры, а не забивать голы. Хватит ли усилий Лукаку для рывка за титулом? Нет, максимум полуфинал (2,25).

Произойдет ли коронация Килиана Мбаппе как нового лучшего игрока мира?

Пора. Мбаппе - лучший игрок турнира (8).

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