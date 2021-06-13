На что вы можете ставить во время Евро с 1xBet

Дата публикации: 13-06-2021

Краткий гид для тех, кто хочет заработать этим летом.

С 11 июня, когда поле римского “Стадио Олимпико” сойдутся сборные Италии и Турции, внимание всего футбольного мира будет целый месяц приковано к чемпионату Европы. 11 июля на легендарном лондонском “Уэмбли” будет дан завершающий концерт этого фестиваля лучшей в мире игры - и мы узнаем, кто же до 2024 года будет считаться лучшей командой континента.

А пока мы в ожидании завязки, развития, кульминации и развязки этого детектива, самое время напомнить, что можно не просто наслаждаться футболом лучших команд Европы, а и заработать на нем. Лучшие условия для этого предоставляет букмекерская компания 1xBet, которая предлагает наиболее разнообразные ставки на событие. Коротко пройдемся по вариантам, на которых вы можете заработать.

Конечно, это ставки на сами матчи Евро. Уже сейчас в линии доступна возможность поставить на каждый из матчей группового этапа в любом из трех туров. Вы можете спрогнозировать, скажем, что 11 июня в составе сборной Италии отличится голом в ворота турок Чиро Иммобиле (коэффициент 2,4), которому помогут родные для игрока “Лацио” стены “Олимпико”. А можете поставить на то, что 23 июня в игре Португалии и Франции действующие чемпионы Европы будут бить пенальти и забьют (коэффициент - 7).

В каждом из этих матчей игрокам доступно примерно 1500 вариантов ставок, доступных для выбора. Но есть возможность заработать и другими разнообразными ставками. Скажем, объединять в одной ставке ставку на количество голов в различных матчах - например, что 22 июня Хорватия и Чехия забьют в ворота Шотландии и Англии соответственно больше голов, чем соперники (коэффициент 2,92, на обратный исход в пользу британских сборных - 1,85).

Помимо этого, игрокам доступны специальные экспрессы из событий отдельно взятых игр. Например, на то, что в игре Бельгии и России 12 июня Ромелу Лукаку и Кевин де Брюйне, вместе взятые, нанесут по воротам Антона Шунина больше 3 ударов в створ (коэффициент - 3,1).

Можно прогнозировать и статистические итоги выступления отдельно взятых команд на групповом этапе. Скажем, поставить на то, что у Англии будет хотя бы одна ничья на групповом этапе (1,8) или что ее игроки соберут коллекцию из 6 и более офсайдов в группе (1,6). И, конечно, делать ставки на исход игр в группе - скажем, первое место той же Англии в квартете с чехами, шотландцами и хорватами оценивается коэффициентом 1,4. А, например, шансы сборной Украины победить в квартете с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией оцениваются как 5,8.

Также можно делать и более специфические ставки - на лучшего бомбардира (Харри Кейн - 7), лучшего вратаря (Ману Нойер - 6,5), лучшего игрока (Килиан Мбаппе - 8), лучшего молодого игрока турнира (Фил Фоден - 5,5), лучшего ассистента (Кевин де Брюйне - 11), автора лучшего гола (Карим Бензема - 25) или, например, того из представителей лиги, который вылетит с турнира последним (для РПЛ - это Артем Дзюба за 1,8).

Это далеко не полный список, да и в тех номинациях, о которых говорилось, упомянуты лишь лидеры в плане ожиданий, так-то можно поверить, скажем, в то, что лучшим игроком Евро станет Гарет Бэйл (67) или Александр Зинченко (101). Помимо этого, есть опции заработать угадав даже то, в каком из городов турнира будет забито больше всего голов или каким будет самый результативный тайм в том или ином городе.

Как видите, эксперты 1xBet действительно проделали огромную работу, подготовив самую широкую линию к турниру. Осталось лишь заработать на ней - регистрируйтесь на сайте или в приложениях компании, если еще не сделали это и сделайте это лето сказочным!