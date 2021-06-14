Депай согласился перейти в «Барселону»
По данным Sport.es, Мемфис Депай продолжит свою карьеру в Ла Лиге. Капитан «Лиона» дал согласие на переезд в Барселону. Официальное подтверждение трансфера голландского нападающего должно состояться на следующей неделе.
Стоит отметить, что его действующий трудовой договор с «ткачами» истекает 30 июня, поэтому к новому клубу он присоединится свободным агентом.
Каталонцы планируют презентовать Депая после завершения выступления сборной Нидерландов на Евро-2020. Ожидается, что нападающий подпишет с «сине-гранатовыми» 3-летний контракт.
Ранее СМИ уже писали о том, что голландец близок к заключению соглашения с «Барсой», по которому его зарплата составит 5 млн евро за сезон.
27-летний Мемфис пополнил состав «Лиона» в 2017 году. В завершившемся сезоне он сыграл 40 встреч за французскую команду, отличившись 22 раза и сделав 12 ассистов.
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