«Эвертон» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Ювентуса»

Дата публикации: 14-06-2021

Мерих Демирал, принадлежащий «Ювентусу», интересен сразу нескольким английским командам. Информацией об этом в своем «Twitter» поделился Николо Скира.



Журналист отметил, что заполучить защитника туринцев хотят «Тоттенхэм» и «Эвертон». Итальянцы готовы отпустить 23-летнего турка за 40 млн евро.



Демирал воспитывался в структуре «Фенербахче». «Ювентус» выкупил права на защитника в 2019 году. До этого турецкий футболист успел поиграть за «Аланьяспор» и «Сассуоло». В сезоне 2020/2021 на его счету 24 матча за «старую синьору» (0 голов, 1 результативная передача).



Соглашение Демирала с туринцами действует до 2024 года. Стоимость центрбека равняется 28 млн евро (Transfermarkt.de).