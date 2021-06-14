«Эвертон» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Ювентуса»
Дата публикации: 14-06-2021
Мерих Демирал, принадлежащий «Ювентусу», интересен сразу нескольким английским командам. Информацией об этом в своем «Twitter» поделился Николо Скира.
Журналист отметил, что заполучить защитника туринцев хотят «Тоттенхэм» и «Эвертон». Итальянцы готовы отпустить 23-летнего турка за 40 млн евро.
Демирал воспитывался в структуре «Фенербахче». «Ювентус» выкупил права на защитника в 2019 году. До этого турецкий футболист успел поиграть за «Аланьяспор» и «Сассуоло». В сезоне 2020/2021 на его счету 24 матча за «старую синьору» (0 голов, 1 результативная передача).
Соглашение Демирала с туринцами действует до 2024 года. Стоимость центрбека равняется 28 млн евро (Transfermarkt.de).
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