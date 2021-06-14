Рамос и Перес проведут встречу, чтобы обсудить новый контракт игрока

Дата публикации: 14-06-2021

Николо Скира сообщил в «Twitter», что Рамос планирует встретиться с Флорентино Пересом. 35-летний игрок «Реала» хочет обсудить с президентом команды свое будущее в клубе. На встрече стороны намерены уточнить условия нового соглашения.



Переговоры пройдут в скором времени. Рамос готов заключить с «Реалом» договор на 2 года или на 1 сезон с опцией пролонгации еще на 1 год.



Цвета «сливочных» испанец защищает уже 16 лет. В прошедшем сезоне на его счету 21 встреча, 4 забитых мяча и 1 голевая передача.



Ранее СМИ писали, что Рамосом интересуется «Севилья». Клуб подготовил для защитника 5-летний контракт с ежегодной зарплатой в 7 млн евро, а по завершении карьеры ему было бы предложено остаться в структуре «андалусийцев».