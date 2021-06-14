Свернуть список

«Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта

Дата публикации: 14-06-2021

«Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта

«Theathletic» информирует, что «Ман Сити» в летнее трансферное окно может продать 27-летнего Эмерика Ляпорта. Англичане готовы попрощаться с центральным защитником при наличии выгодного предложения.

Если подобная сделка состоится, то у «горожан» будет достаточно средств, чтобы подписать партнера Ляпорта по испанской сборной 24-летнего Пау Торреса, принадлежащего «Вильярреалу».

Эмерик перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году. В сезоне 2020/2021 он провел в составе «горожан» 26 поединков, в которых отметился 2 голами. Ценник на игрока составляет 45 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

На счету Торреса 44 встречи за «Вильярреал» (3 гола, 2 ассиста). Его стоимость равняется 50 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Торреса
    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Торреса
    Пау Торрес, играющий за «Вильярреал», может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», передаёт TEAMtalk. По информации...
  • «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
  • «Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы приобрести Грилиша и Кейна
    «Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы приобрести Грилиша и Кейна
    «Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». По данным «The Athletic»,...
  • Сеюнджю попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
    Сеюнджю попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приглашением в свою команду защитника «Лестер Сити» Чаглара Сёюнджю. По данным...
  • Тоттенхэм готов продать Уокера в Манчестер Сити
    Тоттенхэм готов продать Уокера в Манчестер Сити
    Уже в конце текущего сезона К. Уокер, фланговый защитник «Тоттенхэма», может покинуть ряды своего клуба. По версии Mirror, «Ман...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close