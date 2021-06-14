«Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта
Дата публикации: 14-06-2021
«Theathletic» информирует, что «Ман Сити» в летнее трансферное окно может продать 27-летнего Эмерика Ляпорта. Англичане готовы попрощаться с центральным защитником при наличии выгодного предложения.
Если подобная сделка состоится, то у «горожан» будет достаточно средств, чтобы подписать партнера Ляпорта по испанской сборной 24-летнего Пау Торреса, принадлежащего «Вильярреалу».
Эмерик перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году. В сезоне 2020/2021 он провел в составе «горожан» 26 поединков, в которых отметился 2 голами. Ценник на игрока составляет 45 млн евро (по версии «Transfermarkt»).
На счету Торреса 44 встречи за «Вильярреал» (3 гола, 2 ассиста). Его стоимость равняется 50 000 000 евро.
Похожие новости:
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Торреса
Пау Торрес, играющий за «Вильярреал», может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», передаёт TEAMtalk. По информации...
Пау Торрес, играющий за «Вильярреал», может перейти в английский «Манчестер Юнайтед», передаёт TEAMtalk. По информации...
«Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
«Манчестер Сити» готов продать трех игроков, чтобы приобрести Грилиша и Кейна
«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». По данным «The Athletic»,...
«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Гарри Кейна из «Тоттенхэма» и Джека Грилиша, принадлежащего «Астон Вилле». По данным «The Athletic»,...
Сеюнджю попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приглашением в свою команду защитника «Лестер Сити» Чаглара Сёюнджю. По данным...
«Манчестер Сити» рассматривает вариант с приглашением в свою команду защитника «Лестер Сити» Чаглара Сёюнджю. По данным...
Тоттенхэм готов продать Уокера в Манчестер Сити
Уже в конце текущего сезона К. Уокер, фланговый защитник «Тоттенхэма», может покинуть ряды своего клуба. По версии Mirror, «Ман...
Уже в конце текущего сезона К. Уокер, фланговый защитник «Тоттенхэма», может покинуть ряды своего клуба. По версии Mirror, «Ман...