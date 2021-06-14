«Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта

Дата публикации: 14-06-2021

«Theathletic» информирует, что «Ман Сити» в летнее трансферное окно может продать 27-летнего Эмерика Ляпорта. Англичане готовы попрощаться с центральным защитником при наличии выгодного предложения.



Если подобная сделка состоится, то у «горожан» будет достаточно средств, чтобы подписать партнера Ляпорта по испанской сборной 24-летнего Пау Торреса, принадлежащего «Вильярреалу».



Эмерик перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году. В сезоне 2020/2021 он провел в составе «горожан» 26 поединков, в которых отметился 2 голами. Ценник на игрока составляет 45 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



На счету Торреса 44 встречи за «Вильярреал» (3 гола, 2 ассиста). Его стоимость равняется 50 000 000 евро.