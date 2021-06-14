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«Зенит» пытается обменять Дриусси на одного из футболистов «Ривер Плейта»

Дата публикации: 14-06-2021

«Зенит» пытается обменять Дриусси на одного из футболистов «Ривер Плейта»

По данным «TyC Sports», «Зенит» намерен обменяться футболистами с «Ривер Плейтом».

Петербургский клуб заинтересовался услугами сразу 2 аргентинцев. Речь идет об атакующем хавбеке Хулиане Альваресе и защитнике Гонсало Монтиэле. В сделку по одному из них может быть включен Себастьян Дриусси, принадлежащий «сине-бело-голубым». В «Ривер Плейте» готовы рассмотреть вариант с обменом, поскольку давно хотят вернуть вингера в свои ряды.

Дриусси связан с «Зенитом» контрактом до следующего лета. Стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.

Ценники на 24-летнего Монтиэля и 21-летнего Альвареса существенно выше. Хавбека «Ривер Плейта» Transfermarkt.de оценивает в 15 млн евро, защитника – в 14,5 млн евро.

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