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«МЮ» предложил 25 млн евро за Триппьера, «Атлетико» требует больше

Дата публикации: 15-06-2021

«МЮ» предложил 25 млн евро за Триппьера, «Атлетико» требует больше

Николо Скира продолжает публиковать инсайды. На этот раз в «Твиттере» журналиста появилась информация о том, что «Ман Юнайтед» обсуждает с «Атлетико» трансфер 30-летнего Кирана Триппьера.

«Манкунианцы» хотят выкупить контракт правого защитника мадридцев за 25 млн евро. «Матрасники» настаивают на 40 000 000 евро (именно эта сумма указана в соглашении с игроком в качестве отступных).

В «Атлетико» Триппьер перебрался из «Тоттенхэма» летом 2019 года. За защитника мадридцы заплатили 20 млн фунтов. В сезоне 2020/2021 англичанин выходил на поле в 35 встречах (6 голевых пасов).

Контракт игрока с командой Диего Симеоне будет действовать еще 2 года. Transfermarkt.de оценивает стоимость Триппьера в € 20 млн.

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