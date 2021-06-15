«МЮ» предложил 25 млн евро за Триппьера, «Атлетико» требует больше

Дата публикации: 15-06-2021

Николо Скира продолжает публиковать инсайды. На этот раз в «Твиттере» журналиста появилась информация о том, что «Ман Юнайтед» обсуждает с «Атлетико» трансфер 30-летнего Кирана Триппьера.



«Манкунианцы» хотят выкупить контракт правого защитника мадридцев за 25 млн евро. «Матрасники» настаивают на 40 000 000 евро (именно эта сумма указана в соглашении с игроком в качестве отступных).



В «Атлетико» Триппьер перебрался из «Тоттенхэма» летом 2019 года. За защитника мадридцы заплатили 20 млн фунтов. В сезоне 2020/2021 англичанин выходил на поле в 35 встречах (6 голевых пасов).



Контракт игрока с командой Диего Симеоне будет действовать еще 2 года. Transfermarkt.de оценивает стоимость Триппьера в € 20 млн.