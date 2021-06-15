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Источник: Доннарума подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет

Дата публикации: 15-06-2021

Источник: Доннарума подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте написал, что Доннарумма станет игроком «ПСЖ».

Парижане уже заключили с итальянским голкипером 5-летний контракт. Медицинское обследование Доннарумы пройдет после встречи Италии со швейцарской сборной. Матч пройдет 16-го июня. «Пари Сен-Жермен» не намерен отдавать вратаря в аренду, он останется в клубе и будет соперничать за место в воротах с Кейлором Навасом.

Ранее СМИ сообщали, что зарплата 22-летнего футболиста в Париже составит 12 млн евро за сезон.

Доннарумма защищает цвета «Милана» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 48 поединков, в 15 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «россонери» истекает в июне, потому итальянскую команду он покинет в качестве свободного агента.

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