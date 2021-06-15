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Источник: Марсело может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Лидсе»

Дата публикации: 15-06-2021

Источник: Марсело может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Лидсе»

Летом Марсело может оказаться в АПЛ. В услугах защитника «Реала» заинтересованы сразу два английских клуба. Об этом сообщает «Mirror».

Со «сливочными» бразилец может расстаться после того, как Карло Анчелотти будет назначен главным тренером мадридцев (вступит в должность с 1 июля). Основными претендентами на левого защитника являются бывший клуб итальянского специалиста «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». Сам Марсело хочет подписать с новой командой 2-летнее соглашение.

Бразилец пополнил состав «Реала» в 2007 году. В футболке «галактикос» он выходил на поле в 528 встречах, в которых отличился 38 раз и отдал 101 результативный пас.

Действующее соглашение Марсело с испанским грандом истекает следующим летом. Ресурс «Transfermarkt» оценивает бразильца в 7,5 млн евро.

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