«Милану» нужен хавбек «Тулузы»

Дата публикации: 16-06-2021

Николо Скира посредством «Твиттера» сообщил, что «Милан» нацелился на Амина Адли, представляющего «Тулузу». За хавбека итальянцы готовы заплатить 8 млн евро. Французскую команду такая сумма не устраивает. Клуб хочет получить за своего подопечного 10-12 млн евро.



Адли является воспитанником «Тулузы». В прошедшем сезоне он выходил на поле в 34 поединках французской Лиги 2. На его счету 8 забитых мячей и 7 результативных пасов. Также полузащитник отметился 6 предупреждениями и 1 удалением. Вместе с «фиолетовыми» Амин добрался до стыковых матчей, но преодолеть эту стадию и пробиться в Лигу 1 им не удалось.



Контракт 21-летнего футболиста с «Тулузой» действует до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Адли в 5 млн евро.



