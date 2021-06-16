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«Милану» нужен хавбек «Тулузы»

Дата публикации: 16-06-2021

«Милану» нужен хавбек «Тулузы»

Николо Скира посредством «Твиттера» сообщил, что «Милан» нацелился на Амина Адли, представляющего «Тулузу». За хавбека итальянцы готовы заплатить 8 млн евро. Французскую команду такая сумма не устраивает. Клуб хочет получить за своего подопечного 10-12 млн евро.

Адли является воспитанником «Тулузы». В прошедшем сезоне он выходил на поле в 34 поединках французской Лиги 2. На его счету 8 забитых мячей и 7 результативных пасов. Также полузащитник отметился 6 предупреждениями и 1 удалением. Вместе с «фиолетовыми» Амин добрался до стыковых матчей, но преодолеть эту стадию и пробиться в Лигу 1 им не удалось.

Контракт 21-летнего футболиста с «Тулузой» действует до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Адли в 5 млн евро.

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