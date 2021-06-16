«Арсенал» готов заплатить 40 млн за Локателли
Дата публикации: 16-06-2021
«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Арсенал» рассматривает возможность покупки Мануэля Локателли. Лондонцы готовы потратить на хавбека «Сассуоло» 40 000 000 евро.
Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Ювентуса». Клубы уже приступили к обсуждению деталей сделки, а агент Локателли заявил, что контракт его клиента с туринцами согласован. Однако с «Сассуоло» пока договориться не удается. «Чёрно-зелёные» оценили футболиста в 40 млн евро, что не устроило боссов «Юве».
Локателли начинал свою карьеру в «Милане». В 2018 году хавбека арендовал «Сассуоло». Через год клуб выкупил права на него. В сезоне 20/21 он провел 34 поединка в Серии А (4 забитых мяча, 3 голевых паса).
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