Свернуть список

«Арсенал» готов заплатить 40 млн за Локателли

Дата публикации: 16-06-2021

«Арсенал» готов заплатить 40 млн за Локателли

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что «Арсенал» рассматривает возможность покупки Мануэля Локателли. Лондонцы готовы потратить на хавбека «Сассуоло» 40 000 000 евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Ювентуса». Клубы уже приступили к обсуждению деталей сделки, а агент Локателли заявил, что контракт его клиента с туринцами согласован. Однако с «Сассуоло» пока договориться не удается. «Чёрно-зелёные» оценили футболиста в 40 млн евро, что не устроило боссов «Юве».

Локателли начинал свою карьеру в «Милане». В 2018 году хавбека арендовал «Сассуоло». Через год клуб выкупил права на него. В сезоне 20/21 он провел 34 поединка в Серии А (4 забитых мяча, 3 голевых паса).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Шахтер» предложил 35 млн евро за Локателли
    «Шахтер» предложил 35 млн евро за Локателли
    «Tuttomercatoweb», указывая в качестве источника «La Reppublica», сообщает, что «Шахтер» ведет переговоры с «Сассуоло» относительно трансфера...
  • «Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»
    «Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»
    Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Однако «бьянконери» придется раскошелиться, чтобы приобрести одарённого футболиста. Как сообщает...
  • «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
    «Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли. Так, один из главных инсайдеров в мире футбола...
  • Локателли близок к переходу в «Ювентус»
    Локателли близок к переходу в «Ювентус»
    Николо Скира утверждает, что Мануэль Локателли, выступающий за «Сассуоло», летом может перебраться в топ-клуб. 23-летним хавбеком интересуется...
  • «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    Издание «Calciomercato» рассказало о трансферных планах «Ювентуса» на ближайшее лето. В Турине уже определились с приоритетами. Основной целью клуба...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close