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СМИ: «Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый контракт после Евро-2020

Дата публикации: 15-06-2021

СМИ: «Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый контракт после Евро-2020

«Ман Сити» хочет продлить соглашение с Рахимом Стерлингом. В качестве источника данной информации выступает британский таблоид «The Telegraph».

Сообщается, что новый контракт 26-летнему англичанину предложат сразу после завершения Евро-2020.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», больше не рассчитывает на Стерлинга. Однако данные сведения так и не нашли подтверждения. На решение о переподписании соглашения с футболистом могло повлиять его выступление на Евро-2020. Сборная Англии уже провела на турнире дебютный матч, где Рахима признали лучшим игроком, а сам он принес своей команде победу над Хорватией со счетом 1:0.

Срок действующего контракта вингера с «горожанами» ограничен летом 2023 года.

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