Футболист «Динамо» Киев может оказаться в «Наполи»

Дата публикации: 16-06-2021

Руди Галетти из «Opinionista TV» сообщает, что «Наполи» заинтересован в услугах Виталия Миколенко из киевского «Динамо».



Неаполитанцы могут лишиться Эльсеида Хюсая, который, вероятно, пополнит состав «Лацио». В этом случае клубу потребуется усиление в линию обороны. В лице Миколенко руководство «Наполи» видит сменщика Хюсая.



Журналист пишет: ««Адзурри» проявляют к Миколенко все больший интерес. В случае ухода Хюсая игрок сборной Украины станет главной трансферной целью итальянского клуба. Сумма сделки может составить 13-14 миллионов евро».



Выбор «Наполи» не является случайным. Несколько представителей клуба отслеживали игру Виталия весь прошлый сезон.



Действующий трудовой договор левого защитника с «Динамо» в силе до 30.09.2025. На сегодняшний день его трансферная стоимость оценивается ровно в 17 000 000 евро.



