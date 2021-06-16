Футболист «Динамо» Киев может оказаться в «Наполи»
Руди Галетти из «Opinionista TV» сообщает, что «Наполи» заинтересован в услугах Виталия Миколенко из киевского «Динамо».
Неаполитанцы могут лишиться Эльсеида Хюсая, который, вероятно, пополнит состав «Лацио». В этом случае клубу потребуется усиление в линию обороны. В лице Миколенко руководство «Наполи» видит сменщика Хюсая.
Журналист пишет: ««Адзурри» проявляют к Миколенко все больший интерес. В случае ухода Хюсая игрок сборной Украины станет главной трансферной целью итальянского клуба. Сумма сделки может составить 13-14 миллионов евро».
Выбор «Наполи» не является случайным. Несколько представителей клуба отслеживали игру Виталия весь прошлый сезон.
Действующий трудовой договор левого защитника с «Динамо» в силе до 30.09.2025. На сегодняшний день его трансферная стоимость оценивается ровно в 17 000 000 евро.
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