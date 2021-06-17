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«Бавария» не пойдет на условия Комана и продаст его за 80-90 миллионов евро

Дата публикации: 17-06-2021

«Бавария» не пойдет на условия Комана и продаст его за 80-90 миллионов евро

В Twitter-аккаунте «Bayern & Germany» появилась информация, что летом «Бавария» может продать 24-летнего Кингсли Комана.

Ранее в СМИ просочились новые требования игрока, которые он озвучил руководству мюнхенцев. Француз заявил, что рассчитывает на повышение зарплаты до 12 млн евро за сезон. Также хавбек захотел себе 10-й номер, под которым сейчас выступает Лерой Сане.

В «Баварии» данные требования сочли несоответствующими уровню игры, который показывает Коман. Мюнхенская команда готова продать футболиста за 80-90 млн евро.

В прошедшем сезоне француз сыграл за «Баварию» 39 встреч (8 голов, 15 ассистов). Стоимость левого вингера составляет 65 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

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