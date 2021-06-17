«Челси» предложил «Боруссии» за Холанда 70 млн евро и Абрахама
Дата публикации: 17-06-2021
«Челси» направил «Боруссии» (Дортмунд) стартовое предложение по Эрлингу Холанду. Его подробности раскрыл Экрем Конур.
Журналист сообщил, что «аристократы» готовы заплатить за 20-летнего норвежца 70 млн евро. Дополнительно «шмели» получат Тэмми Абрахама. При этом ответа от «Боруссии» лондонцы пока не получили.
Холанду интересен вариант с переходом в «Челси», который возглавляет Томас Тухель. Однако сумма сделки может оказаться гораздо выше – порядка 200 000 000 евро.
Норвежец перебрался в «Боруссию» прошлой зимой, подписав контракт до лета 2024 года. В сезоне 20/21 центрфорвард выходил на поле в футболке «шмелей» в 40 играх, отличившись 40 раз и сделав 11 голевых пасов.
Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Холанда в € 110 млн.
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