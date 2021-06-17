«Валенсия» следит за нападающим «Спартака» Понсе

Дата публикации: 17-06-2021

«Super Deporte» пишет, что «Валенсия» интересуется 24-летним Эсекьелем Понсе, выступающим за «Спартак».



Источник сообщает, что Мигель Анхель Корона побывал в расположении нескольких национальных командах до 23 лет, проводящих подготовку к токийской Олимпиаде. Технический секретарь «летучих мышей» посетил и аргентинскую сборную, где следил за игрой Понсе.



В минувшем сезоне на счету форварда 28 поединков в составе «Спартака» (10 забитых мячей, 3 голевые передачи). Соглашение аргентинца с «красно-белыми» будет действовать еще 3 года. Стоимость Эсекьеля составляет 7 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).



Следует отметить, что Понсе уже играл в Ла Лиге, где защищал цвета «Гранады». В «Спартак» аргентинец перебрался в 2019 году.