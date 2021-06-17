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«Эвертон» начал переговоры с Бенитесом

Дата публикации: 17-06-2021

«Эвертон» начал переговоры с Бенитесом

«Эвертон» ведет переговоры с Рафой Бенитесом. Со следующего сезона специалист может встать у руля «ирисок». Об этом сообщает «The Times».

По сведениям источника, английской команде не удалось договориться с Эшпириту Санту, потому руководство клуба переключилось на 61-летнего испанца. Ранее Бенитес сотрудничал с китайским клубом «Далянь Про», из которого ушел в январе.

Основными кандидатами на пост наставника коллектива из Ливерпуля считались Дэвид Мойес, работающий с «Вест Хэмом», и Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона». Переговоры с последним успехом не увенчались, а возможность сотрудничества с Мойесом практически исключена из-за его соглашения с лондонской командой.

Также руководство «Эвертона» рассматривало кандидатуры Фонсеки, Джеррарда, Мартинеса и тен Хага.

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