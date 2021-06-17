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«Рома» ведет переговоры с Пеллегрини о продлении контракта

Дата публикации: 17-06-2021

«Рома» ведет переговоры с Пеллегрини о продлении контракта

Николо Скира в своем «Twitter» рассказал, что «Рома» обсуждает продление контракта с Лоренцо Пеллегрини. Римляне предлагают хавбеку 4-летнее соглашение и ежегодную зарплату в 3 млн евро.

Недавно в СМИ появилась информация, что в услугах итальянского полузащитника заинтересована «Барселона». После провала переговоров с Жоржиньо Вейналдумом, выбравшим «ПСЖ», каталонцы переключились на поиск других вариантов для усиления центра поля. Среди возможных кандидатов значился и Пеллегрини.

Контракт Лоренцо с «Ромой» заканчивается следующим летом, поэтому «сине-гранатовые» рассчитывают подписать его за сравнительно небольшую сумму. Также «Барса» рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих игроков.

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