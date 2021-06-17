Источник: Ал. Березуцкий возглавит ЦСКА. Бывший тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом
Наставником ЦСКА могут назначить 38-летнего Алексея Березуцкого. Одним из ассистентов экс-защитника «красно-синих» станет Григорий Бабаян, ранее работавший с «Тоболом» (г. Костанай, Казахстан).
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что именно история с Бабаяном повлияла на уход Ивицы Олича. Накануне хорватский специалист приехал в Москву для того, чтобы вместе с «армейцами» отправиться на первый сбор. В ЦСКА ему предложили включить в свой штаб Бабаяна, что не устроило Олича. В результате стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Между тем, в Twitter-аккаунте Ербола Каирова появилась новая информация относительно переговоров Бабаяна с российским грандом. Комментатор «Qazsport» написал: «Бабаян уже прибыл в Москву и обсуждает детали контракта. Всё идёт к тому, что главным тренером ПФК ЦСКА назначат Алексея Березуцкого, а Бабаян будет его помощником».
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