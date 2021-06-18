Буффон вернулся в «Парму»
Дата публикации: 18-06-2021
Джанлуиджи Буффон оформил соглашение с «Пармой», выступающей в итальянской Серии Б. Именно в этом клубе голкипер начинал свою карьеру, отыграв здесь 7 лет (1994-2001 года). Состав «крестоносцев» вратарь пополнил в статусе свободного агента.
Информация о подписании контракта с Буффоном появилась на сайте «Пармы», а сам клуб посвятил легендарному голкиперу видеоролик «Супермен вернулся».
Сообщается, что у итальянского вратаря было несколько вариантов продолжения карьеры. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Спортинга», «Бешикташа», отдельных клубов из Греции и России. Однако Буффон отклонил все предложения, чтобы вернуться в команду, в которой начинал карьеру.
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