Буффон вернулся в «Парму»

Дата публикации: 18-06-2021

Джанлуиджи Буффон оформил соглашение с «Пармой», выступающей в итальянской Серии Б. Именно в этом клубе голкипер начинал свою карьеру, отыграв здесь 7 лет (1994-2001 года). Состав «крестоносцев» вратарь пополнил в статусе свободного агента.



Информация о подписании контракта с Буффоном появилась на сайте «Пармы», а сам клуб посвятил легендарному голкиперу видеоролик «Супермен вернулся».



Сообщается, что у итальянского вратаря было несколько вариантов продолжения карьеры. СМИ сообщали об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Спортинга», «Бешикташа», отдельных клубов из Греции и России. Однако Буффон отклонил все предложения, чтобы вернуться в команду, в которой начинал карьеру.