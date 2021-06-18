«Реал» близок к продлению контракта с Вараном
Дата публикации: 18-06-2021
«Реалу» удастся сохранить в составе Рафаэля Варана, несмотря на определенные трудности с пролонгацией контракта с защитником.
В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что «сливочные» почти договорились с 28-летним французом о продлении сотрудничества. Сторонам предстоит согласовать отдельные детали, после чего контракт будет подписан.
По действующему соглашению центрбек является игроком «Реала» до следующего лета. Ранее СМИ писали, что Варан не хотел продлевать контракт с мадридцами из-за желания вернуться во Францию. В услугах футболиста был заинтересован «ПСЖ».
Состав «Реала» Варан пополнил в 2011 году, перебравшись из «Ланса». В прошедшем сезоне на его счету 41 встреча (забил 2 гола).
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