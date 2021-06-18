Источник: Доннарумма пройдет медобследование для «ПСЖ» 21-го июня
На утро 21-го июня у Джанлуиджи Доннаруммы запланирован медосмотр для парижского клуба. Информация об этом появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо. Журналист рассказал, что соответствующая процедура состоится в штабе итальянской сборной.
Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» договорился с Доннаруммой о контракте. Итальянец подпишет с клубом 5-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 12 млн евро. Действующему чемпиону Франции не придется платить за трансфер, поскольку контракт 22-летнего голкипера с «Миланом» закончится в июне, после чего он станет свободным агентом.
Таким образом, со следующего сезона Джиджо будет выступать в парижской команде, где его конкурентом за место в воротах станет Кейлор Навас.
Помимо «ПСЖ» интерес к Доннарумме проявляли «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «Ювентус» и «Челси».
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