Источник: Доннарумма пройдет медобследование для «ПСЖ» 21-го июня

Дата публикации: 18-06-2021

На утро 21-го июня у Джанлуиджи Доннаруммы запланирован медосмотр для парижского клуба. Информация об этом появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо. Журналист рассказал, что соответствующая процедура состоится в штабе итальянской сборной.



Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» договорился с Доннаруммой о контракте. Итальянец подпишет с клубом 5-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 12 млн евро. Действующему чемпиону Франции не придется платить за трансфер, поскольку контракт 22-летнего голкипера с «Миланом» закончится в июне, после чего он станет свободным агентом.



Таким образом, со следующего сезона Джиджо будет выступать в парижской команде, где его конкурентом за место в воротах станет Кейлор Навас.



Помимо «ПСЖ» интерес к Доннарумме проявляли «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «Ювентус» и «Челси».