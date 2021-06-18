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Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

Дата публикации: 18-06-2021

Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибрилляторМортен Босен (врач датской команды) рассказал о последних новостях относительно здоровья Кристиана Эриксена.

Напомним, 29-летнему хавбеку стало плохо во время матча Евро-2020 между Финляндией и Данией, состоявшегося 12-го июня. Футболист потерял сознание прямо на поле, но медработники смогли реанимировать его. После этого футболиста экстренно доставили в больницу Копенгагена.

Босен сообщил: «После различных анализов и обследований врачи решили установить Кристиану имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Устройство используется в медицине для пациентов, перенесших сердечный приступ из-за сбоя ритма. Эриксен поддержал данное решение, а план лечения утвердили международные и национальные специалисты».

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