«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо

Дата публикации: 18-06-2021

Дженнаро Гаттузо отработал в «Фиорентине» всего 23 дня. Пресс-служба «фиалок» сообщила, что клуб и коуч договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.



Следующий сезон флорентийцы начнут с другим наставником, к поискам которого представители команды уже приступили.



По данным СМИ, у Гаттузо были разногласия с боссами клуба по трансферным вопросам. 43-летний менеджер надеялся на усиление состава в межсезонье. Но руководство «фиолетовых» отказалось подписывать игроков, рекомендованных Хорхе Мендесом, футбольным агентом, представляющим интересы Гаттузо.



В прошлом сезоне итальянец возглавлял «Наполи», с которым занял 5-ую строчку в Серии А. Тренером «Фиорентины», в которой выступает Александр Кокорин, он стал 25-го мая.