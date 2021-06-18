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«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо

Дата публикации: 18-06-2021

«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо

Дженнаро Гаттузо отработал в «Фиорентине» всего 23 дня. Пресс-служба «фиалок» сообщила, что клуб и коуч договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Следующий сезон флорентийцы начнут с другим наставником, к поискам которого представители команды уже приступили.

По данным СМИ, у Гаттузо были разногласия с боссами клуба по трансферным вопросам. 43-летний менеджер надеялся на усиление состава в межсезонье. Но руководство «фиолетовых» отказалось подписывать игроков, рекомендованных Хорхе Мендесом, футбольным агентом, представляющим интересы Гаттузо.

В прошлом сезоне итальянец возглавлял «Наполи», с которым занял 5-ую строчку в Серии А. Тренером «Фиорентины», в которой выступает Александр Кокорин, он стал 25-го мая.

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