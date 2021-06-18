«ПСЖ» и «Интер» не могут договориться о цене за Хакими
В Twitter-аккаунте Николо Скиры появились подробности переговоров между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интернационале» относительно трансфера Ашрафа Хакими.
По информации журналиста, парижане готовы потратить на переход правого полузащитника 60 млн евро. Миланцев подобная сумма не устраивает, они хотят получить 75 миллионов. Однако руководство «ПСЖ» не намерено платить за трансфер больше ранее обозначенной ими суммы.
Если сделка состоится, то Хакими подпишет с французской командой контракт до 2026 года. Его зарплата в новом клубе составит 8 000 000 евро за сезон.
Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют «Бавария» и «Челси».
В сезоне 20/21 Хакими выходил на поле в составе «Интера» в 45 встречах, в которых отличился 7 раз и сделал 11 ассистов.
Похожие новости:
Ашраф Хакими близок к тому, чтобы покинуть «Интернационале», о чём информирует «FCInterNews». Миланцы обсуждают трансфер марокканца с «ПСЖ», но...
Плохим финансовым положением «Интера» хотят воспользоваться другие клубы. Чемпион Серии А в межсезонье может лишиться ряда ключевых футболистов. По...
Сообщается, что миланский «Интер» близок к подписанию контракта с защитником мадридского «Реала» Ашрафом Хакими. Хакими,...
Ашраф Хакими вскоре может перебраться в Англию. В услугах защитника заинтересованы «Челси» или «Арсенал». По информации «The Telegraph», «Интер»...
Крайний защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщается на...