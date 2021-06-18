«ПСЖ» и «Интер» не могут договориться о цене за Хакими

Дата публикации: 18-06-2021

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появились подробности переговоров между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интернационале» относительно трансфера Ашрафа Хакими.



По информации журналиста, парижане готовы потратить на переход правого полузащитника 60 млн евро. Миланцев подобная сумма не устраивает, они хотят получить 75 миллионов. Однако руководство «ПСЖ» не намерено платить за трансфер больше ранее обозначенной ими суммы.



Если сделка состоится, то Хакими подпишет с французской командой контракт до 2026 года. Его зарплата в новом клубе составит 8 000 000 евро за сезон.



Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют «Бавария» и «Челси».



В сезоне 20/21 Хакими выходил на поле в составе «Интера» в 45 встречах, в которых отличился 7 раз и сделал 11 ассистов.