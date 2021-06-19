«Лестер» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Австрии
Дата публикации: 19-06-2021
По данным Фабрицио Романо, 22-летний Патсон Дака сменит «Зальцбург» на «Лестер». Журналист сообщил, что клубы уже согласовали условия трансфера. О сделке стороны объявят на следующей неделе.
В сезоне 2020/2021 Дака стал первым в гонке бомбардиров австрийского чемпионата. В 42 поединках в составе «Ред Булл Зальцбург» замбиец отличился 34 раза и отдал 12 голевых передач.
Австрийский клуб подписал нападающего в 2017 году. Ранее Патсон выступал за различные замбийские команды. Стоимость форварда составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).
Интерес к нему также проявляли «Челси», «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль».
Дебют Даки в национальной сборной Замбии состоялся в 2015 году, а по итогам 2017 года его признали лучшим молодым футболистом Африки.
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