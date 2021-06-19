Гинтер может покинуть «Боруссию» М, игрока предложили «Барселоне» и «Тоттенхэму»
Дата публикации: 19-06-2021
Twitter-аккаунт Николо Скиры сообщает, что вскоре «Боруссия» (Менхенгладбах) может лишиться одного из своих защитников.
Не исключено, что Маттиас Гинтер летом уйдет из клуба. Его соглашение с командой действует до 2022 года. Руководство «Боруссии» пока не может договориться с футболистом о пролонгации контракта, а агент Гинтера уже начал переговоры с английским «Тоттенхэмом» и испанской «Барселоной».
Маттиас воспитывался во «Фрайбурге». Состав «чёрно-бело-зелёных» пополнил в 2017 году. В прошедшем сезоне на счету 27-летнего центрбека 46 поединков, в которых у него 2 забитыми мяча, 1 результативный пас и 2 предупреждения.
Трансферная стоимость Гинтера равняется 30 000 000 евро.
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