Гинтер может покинуть «Боруссию» М, игрока предложили «Барселоне» и «Тоттенхэму»

Дата публикации: 19-06-2021

Twitter-аккаунт Николо Скиры сообщает, что вскоре «Боруссия» (Менхенгладбах) может лишиться одного из своих защитников.



Не исключено, что Маттиас Гинтер летом уйдет из клуба. Его соглашение с командой действует до 2022 года. Руководство «Боруссии» пока не может договориться с футболистом о пролонгации контракта, а агент Гинтера уже начал переговоры с английским «Тоттенхэмом» и испанской «Барселоной».



Маттиас воспитывался во «Фрайбурге». Состав «чёрно-бело-зелёных» пополнил в 2017 году. В прошедшем сезоне на счету 27-летнего центрбека 46 поединков, в которых у него 2 забитыми мяча, 1 результативный пас и 2 предупреждения.



Трансферная стоимость Гинтера равняется 30 000 000 евро.