Свернуть список

«Днепр-1» подпишет нападающего «Динамо»

Дата публикации: 19-06-2021

«Днепр-1» подпишет нападающего «Динамо»

«Meta-ratings» пишет, что Назарий Русин из киевского «Динамо» следующий сезон начнет в «Днепре-1». Форвард уже присоединился к новому клубу и начал тренироваться под руководством Игоря Йовичевича. Подробности перехода стороны должны раскрыть в скором времени.

Ранее Русин выступал за польскую «Легию», которая взяла игрока в аренду. Летом нападающий вернулся в «Динамо», поскольку у него произошел конфликт с клубом из Варшавы. Также игрок успел побывать в аренде в «Заре».

Всего в украинском чемпионате 22-летний форвард провел 57 встреч (12 забитых мячей, 7 голевых пасов). На его счету 10 матчей за молодежку Украины (6 голов).

На сегодняшний день стоимость Русина уценивается в 0,6 млн евро ( источник - «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Форвард «Динамо» выбыл на три месяца из-за перелома ключицы
    Форвард «Динамо» выбыл на три месяца из-за перелома ключицы
    Центрфорварду киевского «Динамо» Назирию Русину сделали операцию на ключице, которую он травмировал во время тренировочного процесса....
  • Федецкий и Зозуля могут стать игроками киевского Динамо
    Федецкий и Зозуля могут стать игроками киевского Динамо
    Два футболиста днепропетровского «Днепра» в скором времени могут присоединиться к киевскому «Динамо», как информируют...
  • Динамо согласовало с ЦСКА все детали перехода Панченко
    Динамо согласовало с ЦСКА все детали перехода Панченко
    К. Панченко, по всей видимости, вскоре на постоянной основе пополнит ряды «Динамо» (Москва). Гендир клуба оповестил общественность о...
  • Луческу нужен игрок «Горицы»
    Луческу нужен игрок «Горицы»
    Левый вингер «Горицы» Кристиан Ловрич всё еще может стать игроком киевского «Динамо». По информации сайта Meta-ratings.com.ua, главный тренер...
  • «Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича
    «Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича
    «The Sun» информирует, что «Динамо» не удалось договориться с «Фулхэмом» о трансфере 26-летнего Александара Митровича. Москвичи предложили за...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close