«Днепр-1» подпишет нападающего «Динамо»

Дата публикации: 19-06-2021

«Meta-ratings» пишет, что Назарий Русин из киевского «Динамо» следующий сезон начнет в «Днепре-1». Форвард уже присоединился к новому клубу и начал тренироваться под руководством Игоря Йовичевича. Подробности перехода стороны должны раскрыть в скором времени.



Ранее Русин выступал за польскую «Легию», которая взяла игрока в аренду. Летом нападающий вернулся в «Динамо», поскольку у него произошел конфликт с клубом из Варшавы. Также игрок успел побывать в аренде в «Заре».



Всего в украинском чемпионате 22-летний форвард провел 57 встреч (12 забитых мячей, 7 голевых пасов). На его счету 10 матчей за молодежку Украины (6 голов).



На сегодняшний день стоимость Русина уценивается в 0,6 млн евро ( источник - «Transfermarkt»).