Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт
Дата публикации: 19-06-2021
По данным «The Times», Лондон может лишиться права на проведение финала Евро-2020. Как сообщает источник, представители УЕФА не исключают переноса главного поединка турнира из английской столицы в Будапешт.
Причиной этого является ситуация с коронавирусом. Лондон не может гарантировать максимальную заполняемость стадиона из-за ограничений в связи с пандемией. Власти Венгрии готовы пустить на арену предельно возможное число болельщиков. Английские СМИ утверждают, что британский премьер уже получил соответствующее уведомление от УЕФА. Теперь многое будет зависеть от Лондона.
Отметим, что только на «Ференц Пушкаш Арене», расположенной в Будапеште, поединки ЧЕ проходят со 100-процентной заполняемостью.
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