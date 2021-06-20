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Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом»

Дата публикации: 20-06-2021

Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом»

«Calciomercatoweb» информирует, что 31-летний Андрей Ярмоленко откажется от продолжения сотрудничества с «Вест Хэмом». Контракт украинского хавбека истекает летом 2022 года. Агент, занимающийся делами Ярмоленко, уже начал поиски новой команды.

С 13 лет футболист находился в структуре «Динамо». За киевский клуб Андрей выступал до 2018 года, после чего стал игроком «Боруссии» (Дортмунд). В немецкой команде он провел всего 1 сезон, а затем права на него выкупил «Вест Хэм Юнайтед».

В сезоне 2020/2021 Ярмоленко провел за лондонский клуб 24 встречи, в которых отличился 3 раза и отдал 5 голевых передач.

В настоящее время полузащитник вместе со сборной Украины принимает участие в розыгрыше Евро-2020.

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