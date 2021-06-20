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«Манчестер Сити» определился с будущим Зинченко

Дата публикации: 20-06-2021

«Манчестер Сити» определился с будущим Зинченко

«Ман Сити» намерен сохранить Зинченко (источник – «Manchester Evening News»). Гвардиола, возглавляющий «горожан», доволен выступлением украинца на левом краю обороны и рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Зинченко перебрался в английский клуб из «Уфы», в которой провел 1 год. В сезоне 20/21 на счету футболиста 32 поединка (2 голевых паса).

Ранее на YouTube-канале «ТаТоТаке» Андрей Сенькив сообщил, что участие Зинченко чемпионате Европы 2016 года имело коррупционную составляющую.

Журналист обвинил Шамиля Газизова (и тогда, и сейчас гендиректор «Уфы»), в подкупе Михаила Фоменко, который на тот момент возглавлял национальную команду Украины. По его словам, таким образом Зинченко получил необходимое кол-во игрового времени за сборную для перехода в «Манчестер Сити».

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