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Дзаппакоста хочет остаться в Серии А

Дата публикации: 20-06-2021

Дзаппакоста хочет остаться в Серии А

Давиде Дзаппакоста решил вернуться в Серию А. Защитник принадлежит «Челси», но уже 2 сезона не выступает за лондонский клуб. В 2019 году «аристократы» отдали его в аренду «Роме», а в 2020 году – «Дженоа».

Как сообщает Николо Скира, в «Челси» не рассчитывают на футболиста и готовы продать его летом, поскольку соглашение с Дзаппакостой заканчивается через год. Основным претендентом на игрока является «Интер». Также интерес к нему проявляет «Аталанта», за которую 29-летний итальянец уже выступал ранее.

В «Челси» Давиде перебрался из «Торино» в 2017 году. В завершившемся сезоне на его счету 24 поединка. В них он записал на свой счёт 4 забитых мяча и 2 результативных паса.

Ценник на крайнего защитника составляет 8 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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