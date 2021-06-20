Дзаппакоста хочет остаться в Серии А

Дата публикации: 20-06-2021

Давиде Дзаппакоста решил вернуться в Серию А. Защитник принадлежит «Челси», но уже 2 сезона не выступает за лондонский клуб. В 2019 году «аристократы» отдали его в аренду «Роме», а в 2020 году – «Дженоа».



Как сообщает Николо Скира, в «Челси» не рассчитывают на футболиста и готовы продать его летом, поскольку соглашение с Дзаппакостой заканчивается через год. Основным претендентом на игрока является «Интер». Также интерес к нему проявляет «Аталанта», за которую 29-летний итальянец уже выступал ранее.



В «Челси» Давиде перебрался из «Торино» в 2017 году. В завершившемся сезоне на его счету 24 поединка. В них он записал на свой счёт 4 забитых мяча и 2 результативных паса.



Ценник на крайнего защитника составляет 8 000 000 евро (Transfermarkt.de).