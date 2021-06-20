Дзаппакоста хочет остаться в Серии А
Давиде Дзаппакоста решил вернуться в Серию А. Защитник принадлежит «Челси», но уже 2 сезона не выступает за лондонский клуб. В 2019 году «аристократы» отдали его в аренду «Роме», а в 2020 году – «Дженоа».
Как сообщает Николо Скира, в «Челси» не рассчитывают на футболиста и готовы продать его летом, поскольку соглашение с Дзаппакостой заканчивается через год. Основным претендентом на игрока является «Интер». Также интерес к нему проявляет «Аталанта», за которую 29-летний итальянец уже выступал ранее.
В «Челси» Давиде перебрался из «Торино» в 2017 году. В завершившемся сезоне на его счету 24 поединка. В них он записал на свой счёт 4 забитых мяча и 2 результативных паса.
Ценник на крайнего защитника составляет 8 000 000 евро (Transfermarkt.de).
Похожие новости:
В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что Давиде Дзаппакоста летом может перебраться в Серию А. В услугах игрока «Челси» заинтересована...
Правый защитник «Челси» проводит сезон на правах аренды в римском клубе. Нельзя сказать, что аренда складывается для Дзаппакосты успешно:...
«Барселона» проявляет интерес к Оуэну Вейндалу, принадлежащему «АЗ». Об этом пишет «Diario AS». Каталонцы рассматривают молодого защитника в качестве...
По информации «The Sun», Жозе Моуринью продолжает прорабатывать варианты усиления для «Ромы», которую он возглавит со следующего сезона. На этот раз...
По информации «Tutto Juve», «Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей Аарона Рэмзи. Туринцы не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне....