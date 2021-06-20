«Эвертон» хочет подписать Нуньеса. «Спортинг» требует за футболиста 20 млн евро

Дата публикации: 20-06-2021

Английский «Эвертон» планирует приобрести Матеуса Нуньеса, защищающего цвета «Спортинга». Подробности переговоров между клубами опубликовал Николо Скира.



Инсайдер сообщил, что стороны активно обсуждают сделку. Португальцы хотят получить за центрального полузащитника не менее 20 000 000 евро. «Эвертон» не готов платить больше 17-18 миллионов и пытается снизить ценник на футболиста.



Сам Нуньес уже согласовал контракт с «ирисками». Если переговоры между клубами завершатся удачно, то бразилец подпишет с «Эвертоном» 5-летнее соглашение.



В завершившемся сезоне на счету 22-летнего игрока участиев в 39 встречах за лиссабонский клуб (3 забитых мяча, 3 голевых передачи).



Авторитетный ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость Нуньеса ровно в € 5 млн.