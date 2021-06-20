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«МЮ», «Атлетико» и «Арсенал» интересуются Силвой

Дата публикации: 20-06-2021

«МЮ», «Атлетико» и «Арсенал» интересуются Силвой

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация, что к Андре Силве проявляют интерес сразу несколько клубов. Центрфорварда «Айнтрахта» хотят заполучить «Арсенал», «Атлетико», «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм». Агент португальца уже ведет переговоры с различными европейскими топ-клубами.

Интересно, что Силва достался «Айнтрахту» всего за 3 млн евро. В 2017 году права на футболиста за 38 млн евро выкупил «Милан». Однако в основу итальянского клуба он пробиться не смог и отправился в аренду в «Севилью», а затем в «Айнтрахт». Позднее немецкая команда подписала игрока на постоянной основе.

Сезон 20/21 для Силвы получился очень удачным, а его трансферная стоимость него резко выросла.

В первом матче с сборной Португалии на Евро-2020 нападающий вышел на поле на 81 минуте. Во втором – на 83.

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