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«Бавария» интересуется Думфрисом, но не хочет платить 15 млн отступных

Дата публикации: 20-06-2021

«Бавария» интересуется Думфрисом, но не хочет платить 15 млн отступных

«Sky Sport» сообщает об интересе «Баварии» к Дензелу Думфрису, выступающему за ПСВ. В контракте правого защитника прописаны отступные – 15 млн евро. Однако мюнхенский клуб не готов платить столь внушительную сумму за его переход.

Ранее СМИ писали о желании «Интера» заполучить голландского футболиста.

Интерес к капитану «красно-белых» существенно вырос после первых 2 поединков сборной Нидерландов на чемпионате Европы. В матчах против Украины и Австрии его назвали лучшим игроком. Сам защитник забил по 1 мячу в каждой из встреч.

Состав ПСВ Думфрис пополнил в 2018 году, перебравшись из «Херенвена». В минувшем сезоне 25-летний защитник был задействован тренерским штабом в 41 встрече во всех клубных турнирах. В них он забил 4 мяча и сделал 9 голевых пасов.

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