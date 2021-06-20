«Бавария» интересуется Думфрисом, но не хочет платить 15 млн отступных
«Sky Sport» сообщает об интересе «Баварии» к Дензелу Думфрису, выступающему за ПСВ. В контракте правого защитника прописаны отступные – 15 млн евро. Однако мюнхенский клуб не готов платить столь внушительную сумму за его переход.
Ранее СМИ писали о желании «Интера» заполучить голландского футболиста.
Интерес к капитану «красно-белых» существенно вырос после первых 2 поединков сборной Нидерландов на чемпионате Европы. В матчах против Украины и Австрии его назвали лучшим игроком. Сам защитник забил по 1 мячу в каждой из встреч.
Состав ПСВ Думфрис пополнил в 2018 году, перебравшись из «Херенвена». В минувшем сезоне 25-летний защитник был задействован тренерским штабом в 41 встрече во всех клубных турнирах. В них он забил 4 мяча и сделал 9 голевых пасов.
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