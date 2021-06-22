«Манчестер Сити» предложил 116 млн евро за Кейна

Дата публикации: 22-06-2021

Фабрицио Романо написал в «Твиттере», что «Тоттенхэм Хотспур» получил предложение от «Ман Сити» по Гарри Кейну.



По данным инсайдера, «горожане» готовы заплатить за форварда порядка 116 000 000 евро (100 млн фунтов стерлингов). В сделку также может быть включен один из футболистов манчестерского клуба.



Лондонцы не хотят отпускать своего игрока и намерены отказаться от предложения «Сити». Сам Кейн готов уйти из «Тоттенхэма» до старта следующего сезона. Однако Дэниел Леви, занимающий должность президента «шпор», планирует сохранить бомбардира в составе. Сейчас футболист вместе с английской сборной выступает на Евро-2020, поэтому его будущее определится после завершения турнира.



«Transfermarkt» оценивает Кейна в 120 млн евро.