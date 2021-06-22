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Чалханоглу перейдет из «Милана» в «Интер»

Дата публикации: 22-06-2021

Чалханоглу перейдет из «Милана» в «Интер»

Хакан Чалханоглу сменит клубную прописку внутри Серии А.

Сразу несколько источников, среди которых «Sky Sport Italia» и «Goal», сообщили, что турецкий футболист продолжит карьеру в «Интере». Стороны еще не оформили сделку, но вопрос по переходу игрока уже решен.

Трудовой договор Чалханоглу с «Миланом» закончит свое действие в июне. У атакующего полузащитника был вариант с продолжением карьеры в составе «россонери». Руководство команды предложило ему новое соглашение с годовой зарплатой в 4 млн евро. Однако 27-летний турок отказался от подписания контракта.

С «Интером» Чалханоглу заключит 3-летнее соглашение с зарплатой в 5 млн евро за сезон. Дополнительно он сможет получить 1 млн евро бонусами. Его медосмотр для «Интера» должен состояться 22-го июня.

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