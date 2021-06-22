«Лацио» ведет переговоры о подписании Костича и Торрейры
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте поделился трансферными планами «Лацио». Римляне хотят приобрести Филипа Костича и Лукаса Торрейру и уже ведут переговоры по их трансферам.
«Лацио» намерен взять Торрейру в аренду с возможностью последующего выкупа у «Арсенала». Подобный вариант вполне реален, поскольку в прошлом сезоне уругваец не играл за «канониров», а был арендован «Атлетико». За мадридцев он провел 26 поединков и стал вместе с ними чемпионом Ла Лиги.
Костича «бьянкочелести» хотят арендовать с условием обязательного выкупа. В качестве компенсации за аренду они готовы выплатить «Айнтрахту» 3 000 000 евро. Полноценный трансфер обойдется «Лацио» в 20 миллионов.
В минувшем сезоне на счету Костича 30 сыгранных матчей, в котрых он стал автором 4 голов и 17 ассистов.
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