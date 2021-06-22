СМИ: Инсинье может перейти в «Барселону»
Дата публикации: 22-06-2021
«Барселона» рассматривает возможность подписания Лоренцо Инсинье, принадлежащего «Наполи», о чём передаёт «SportItalia».
Отношения 30-летнего вингера с Аурелио Де Лаурентисом (президентом неаполитанцев) нельзя назвать идеальными, из-за чего переговоры по пролонгации его контракта, который истекает в следующем году, ожидаются весьма напряженными.
Данной ситуацией намерена воспользоваться «Барселона». Источник сообщает, что каталонцы уже вышли на представителей итальянца.
Инсинье воспитывался в структуре «Наполи». В основу клуба он пробился в 2013 году. За «адзурри» крайний полузащитник провел 397 встреч, в которых отличился 109 раз и сделал 85 голевых передач.
Ценник на Инсинье равняется 48 000 000 евро, согласно «Transfermarkt».
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