Свернуть список

Самый молодой игрок в истории Евро интересен «Ювентусу»

Дата публикации: 22-06-2021

Самый молодой игрок в истории Евро интересен «Ювентусу»

Каспер Козловский ближайшим летом может перебраться в Серию А. По информации Николо Скиры, 17-летний хавбек польской сборной интересен сразу двум итальянским клубам. Речь идет о «Кальяри» и «Ювентусе».

Напомним, что Козловский дебютировал на Евро-2020 в матче против Испании. Это позволило ему обновить рекорд и стать самым юным футболистом в истории данного турнира. Примечательно, что прежнее достижение, принадлежавшее Джуду Беллингхэму из сборной Англии, продержалось всего 6 суток.

С 2016 года Каспер является футболистом «Погони». В основе команды его дебют состоялся в 2019 году.

В завершившемся сезоне на счету юного таланта 20 игр (1 забитый мяч, 3 результативных паса).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Зинченко — самый молодой бомбардир в истории сборной Украины
    Зинченко — самый молодой бомбардир в истории сборной Украины
    А. Зинченко, представляющий на данном этапе российскую «Уфу», стал самым молодым футболистом Украины, которому удалось забить за главную...
  • Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «МЮ»
    Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «МЮ»
    Ближайшим летом Пау Торрес может переехать в Англию. В руководстве «Ман Юнайтед» заинтересованы в покупке испанца, который может составить отличную...
  • Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
    Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
    Представители IFFHS сообщили, что Криштиану Роналду добился уникального достижения. Гол португальца в матче против «Вероны» в 24 туре Серии А...
  • «Арсенал» включился в борьбу за Камавингу
    «Арсенал» включился в борьбу за Камавингу
    Эдуардо Камавинга намерен сменить клубную прописку по окончании сезона. По информации «Marca», именно из-за этого полузащитник отказал «Ренну» в...
  • Хавбек «РБ Лейпциг» интересен «Арсеналу»
    Хавбек «РБ Лейпциг» интересен «Арсеналу»
    Кристофер Нкунку может стать футболистом лондонского «Арсенала» уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время канониры сделают...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close