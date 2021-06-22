Самый молодой игрок в истории Евро интересен «Ювентусу»

Дата публикации: 22-06-2021

Каспер Козловский ближайшим летом может перебраться в Серию А. По информации Николо Скиры, 17-летний хавбек польской сборной интересен сразу двум итальянским клубам. Речь идет о «Кальяри» и «Ювентусе».



Напомним, что Козловский дебютировал на Евро-2020 в матче против Испании. Это позволило ему обновить рекорд и стать самым юным футболистом в истории данного турнира. Примечательно, что прежнее достижение, принадлежавшее Джуду Беллингхэму из сборной Англии, продержалось всего 6 суток.



С 2016 года Каспер является футболистом «Погони». В основе команды его дебют состоялся в 2019 году.



В завершившемся сезоне на счету юного таланта 20 игр (1 забитый мяч, 3 результативных паса).