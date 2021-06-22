«МЮ» может сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
Поль Погба может стать наиболее высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги (источник – «The Sun»).
«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить 28-летнего хавбека в своем составе и готов предложить ему 5-летний контракт, по которому зарплата француза составит 0,4 млн фунтов в неделю. Таким образом, за 5 лет Погба сможет заработать порядка 104 миллионов фунтов.
Переговоры по новому соглашению с полузащитником сборной Франции руководство «манкунианцев» планирует начать после завершения Евро-2020. В настоящий момент француз связан с «МЮ» контрактом до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Погба сыграл в футболке «красных дьяволов» 42 встречи, в которых забил 6 мячей и сделал 9 голевых пасов.
Известный ресурс Transfermarkt.de оценивает француза ровно в 60 млн евро.
Похожие новости:
«Манчестер Сити» наряду с другими грандами: «Реалом», «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» продолжает вести борьбу за звездного француза «Ювентуса» Поля...
Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может летом перебраться в английскую Премьер-Лигу. Такую информацию разместил портал...
Поль Погба, вероятно, останется в «МЮ». Контракт француза с «манкунианцами» может быть продлен. Ресурс Sportbox.ru сообщает, что сам игрок не против...
The Sun сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продлить контракт с командой на 5 лет. Нынешний контракт игрока...
Поль Погба не продлит контракт с «Манчестером Юнайтед», срок действия которого заканчивается в конце сезона 2021/22. The Athletic...