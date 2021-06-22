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«МЮ» может сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Дата публикации: 22-06-2021

«МЮ» может сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Поль Погба может стать наиболее высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги (источник – «The Sun»).

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить 28-летнего хавбека в своем составе и готов предложить ему 5-летний контракт, по которому зарплата француза составит 0,4 млн фунтов в неделю. Таким образом, за 5 лет Погба сможет заработать порядка 104 миллионов фунтов.

Переговоры по новому соглашению с полузащитником сборной Франции руководство «манкунианцев» планирует начать после завершения Евро-2020. В настоящий момент француз связан с «МЮ» контрактом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Погба сыграл в футболке «красных дьяволов» 42 встречи, в которых забил 6 мячей и сделал 9 голевых пасов.

Известный ресурс Transfermarkt.de оценивает француза ровно в 60 млн евро.

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