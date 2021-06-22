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1xBet и Marple - вместе!

Дата публикации: 22-06-2021

 

Букмекерский бренд 1хBet объявил об очередной топовой коллаборации. Речь идет о партнерстве с ведущей, хорошо известной всем поклонникам киберспорта - Marple! Теперь эта талантливая девушка - новый бренд-амбассадор компании

Аудитория Youtube-канала Marple составляет более 200 тысяч подписчиков, а среди гостей ее интервью были самые популярные личности киберспортивного мира.

“Marple уже успела стать культовой персоной для фанов киберспорта. Рады презентовать ее в качестве нашего бренд-амбассадора. Впереди - только самое лучшее! Наша киберспортивная аудитория точно не останется разочарована, ведь мы уже готовим много интересных активностей”, - заявили представители 1хBet.

Специально к партнерству 1xBet выпустил ролик, который точно должны оценить геймеры и фанаты киберспорта. Значит ли это, что в ближайшее время игроков ждут новые акции? Вполне вероятно!

Marple присоединилась к киберспортивной семье 1хBet. На сегодняшний день букмекер сотрудничает с такими известными брендами, как ESL и WePlay.

Также стоит отметить, что 1хBet предлагает лучший сервис для фанатов киберспорта. Подтверждением этому является победа в номинации “Лучший киберспортивный оператор года” на престижной премии SBC Awards.

Ставьте с лучшими и на лучших - выбирайте 1хBet!

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