«Шахтер» объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Марлона
Дата публикации: 23-06-2021
На официальном сайте «Шахтера» появилось подтверждение трансфера Марлона, в прошлом сезоне выступавшего за «Сассуоло». Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет.
Информацию о сумме сделки разместили иностранные СМИ. Переход Марлона обошелся «горнякам» в 12 млн евро. За «Сассуоло» центрбек выступает с 2018 года. В сезоне 2020/2021 он провел 24 встречи, не отметившись результативными действиями и получив 5 предупреждений. Его трансферная стоимость составляет 6,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).
Среди клубов, за которые также выступал бразилец, значатся «Флуминенсе», «Барселона Б» и «Ницца».
Отметим, что для «Шахтера» Марлон стал уже третьим новичком. Ранее «горняки» подписали Лассину Траоре и Педриньо.
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