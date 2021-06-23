«Шахтер» объявил о трансфере защитника «Сассуоло» Марлона

Дата публикации: 23-06-2021

На официальном сайте «Шахтера» появилось подтверждение трансфера Марлона, в прошлом сезоне выступавшего за «Сассуоло». Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет.



Информацию о сумме сделки разместили иностранные СМИ. Переход Марлона обошелся «горнякам» в 12 млн евро. За «Сассуоло» центрбек выступает с 2018 года. В сезоне 2020/2021 он провел 24 встречи, не отметившись результативными действиями и получив 5 предупреждений. Его трансферная стоимость составляет 6,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Среди клубов, за которые также выступал бразилец, значатся «Флуминенсе», «Барселона Б» и «Ницца».



Отметим, что для «Шахтера» Марлон стал уже третьим новичком. Ранее «горняки» подписали Лассину Траоре и Педриньо.